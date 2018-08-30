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  3. 30 Ağustos 2018 20:10

Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama

Fox TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamalada bulundu.

Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama
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FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, 'Bakkalda 1 liralık peçete 1,60 TL olmuş. Bakkal satmayı kestim kaça alacağımı bilemiyorum diyor. Gazlı içeceğe pazartesi %16 zam. Deterjan 45’ten 62 liraya çıkmış.' ifadelerini kullandı.
 
Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

%16 ZAM

Bakkalda 1 liralık peçete 1,60 TL olmuş. Bakkal satmayı kestim kaça alacağımı bilemiyorum diyor. Gazlı içeceğe pazartesi %16 zam. Deterjan 45’ten 62 liraya çıkmış. Mefruşatta fabrikalar mal vermemeye başlamış. Yok dönemi olusturulmaya başlanmış!!! @ticaret @TCSanayi

Portakal'ın yaptığı açıklama kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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