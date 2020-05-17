Fatih Portakal'dan 'sunucular yorum yapmasın' diyen RTÜK Başkanı'na teklif

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şimdiye kadar aldıkları kararlarda kimseden emir gelmediğini belirtirken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı olması durumunda ne yapacaklarını “Talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstüne deriz” diyerek açıkladı.

Şahin haber bülteni sunucularını ise, “Eğer böyle devam ederse, kanunda yeri var, bu konuda yeni bir karar alırız. Haber bültenleri yorum yapmadan, haber bülteni şeklinde sunabilirler. Bunu yapmamamız için lütfen taraflı davranmayın” diye uyardı.

Fox TV Ana Haber sunucusu Gazeteci Fatih Portakal, RTÜK Başkanı Şahin'in bu sözlerini eleştirdi. "Gazetecilikte yüksek lisans yapmış birinin bu cümleleri kurması üzücü" diyen Portakal, "RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa.." dedi.

RTÜK'ten ana haber sunucularına ''susun'' çağrısı!