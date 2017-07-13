Fehmi Koru: ''Ben Gülen'e gittim ama Abdullah Gül yoktu''

Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen'in sağ kolu Osman Şimşek'in, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Fehmi Koru ile birlikte Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiği iddiasına Fehmi Koru'dan yanıt geldi.

Koru kendi internet sitesinde Bank Asya'nın açılışı sırasında çekilen bir fotoğrafla birlikte yayınlanan yazısında Şimşek'in iddialarını yalanladı. Fotoğrafta dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile birlikte Fetullah Gülen birarada gözüküyor.

''Abdullah Gül de, Fehmi Koru da, Berat Albayrak da Pensilvanya'ya geldi''

Koru'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

Benim tanık gösterildiğim olay beni de içine çekiyor: Abdullah Gül ile birlikte Fethullah Gülen’i ziyarete Pensilvanya’ya gitmişiz; onlar öyle sarmaş dolaş olmuşlar ki, ben “Birbirinizi özlemişsiniz” demişim; aradan bunca yıl geçmiş, benim hatırlamadığım bir söz bugün gündeme geliyor.

İyi de, cümle âlemin duyduğu üzere Pensilvanya’ya ben gittim gitmesine de, Abdullah Gül ile birlikte hiç gitmedim ki…

En iyisi olayı en başından anlatayım:

Fethullah Gülen ABD’nin npr radyosundan bir muhabire röportaj vermiş; orada kendisini ziyarete gelenleri sayarken bir Ahmet Davutoğlu’nun ve bir de Abdullah Gül’ün adlarını vermiş…

Ahmet Davutoğlu, daha henüz dışişleri bakanı iken, 2013 yılı eylül ayında (17/25 Aralık’tan önce), Birleşmiş Milletler’in (BM) açılış toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte geldiği New York’tan Pensilvanya’ya kadar gitmişti.

Eşiyle birlikte.

Bu biliniyor zaten. Ben de 2016 yılı nisan ayında çıkan ‘Ben Böyle Gördüm: Cemaat’in Siyasetle Sınavı’ kitabımda bu bilgiye de yer vermiştim.

npr röportajında verilen “Davutoğlu buraya gelmişti” bilgisi doğru.

Peki Abdullah Gül?

Haberi ilk okuduğumda onun adını görünce “Herhalde bir tercüme hatasıdır” diye düşünmüştüm.

Öyle düşünmemin sebebi de şu: Bildiğim kadarıyla, ne 2013 Eylül ayında, New York’ta bulunduğu günlerde, ne de daha önce, 2002 sonrasında, başbakanlık, dışişleri bakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde yaptığı çeşitli ABD ziyaretlerinde, Gül’ün Gülen’le bir karşılaşması olduğundan, ikisinin görüştüğünden haberdar değilim. Böyle bir görüşme olsaydı kulağıma gelirdi; en başta kendisi bunu bana söyleme ihtiyacı duyardı.