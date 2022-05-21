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FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan kötü haber

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan kötü haber

FOX Ana Haber'in hafta sonu spikeri Gülbin Tosun Covid-19'a yakalandığı için hafta sonu ekranda olamayacağını duyurdu.

FOX TV ekranlarında hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafta sonu ekranlarda olmayacağını duyurdu. 

Tosun, Covid-19'a yakalandığını açıklarken süreci hafif geçirdiğini dile getirdi. 

Etiketler fox tv gulbin tosun spiker
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