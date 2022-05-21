FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan kötü haber
FOX Ana Haber'in hafta sonu spikeri Gülbin Tosun Covid-19'a yakalandığı için hafta sonu ekranda olamayacağını duyurdu.
FOX TV ekranlarında hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafta sonu ekranlarda olmayacağını duyurdu.
Tosun, Covid-19'a yakalandığını açıklarken süreci hafif geçirdiğini dile getirdi.
Bu akşam @FOXhaber ‘de olamayacağım. Covid-19’a yakalandım, hafif atlatıyorum, ancak hala karantinadayım. Gelecek hafta sonu görüşmek üzere…— gulbin tosun (@gulbintosun) May 21, 2022
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