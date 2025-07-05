Fulya Öztürk'ü çileden çıkartan ''Anıtkabir yıkılıp yerine cami ya da mülteci kampı yapılabilir'' montajı

Sosyal medya zorbalarının son hedefi ünlü muhabir Fulya Öztürk oldu. Fulya Öztürk'ün "Anıtkabir'in bir an önce yıkılıp yerine cami yapılması gerekiyor. Mülteci kampı da yapılabilir" dediğine dair yapılan paylaşımlar sonrasında ünlü sunucu adeta çileden çıktı.

2022 yılından bu yana CNN Türk ekranlarında önce muhabirlik ve Özel Haberler Şefliği görevini yürüten Fulya Öztürk sosyal medyadaki montajlanarak hedef alınan isimler arasına karıştı.

Sosyal medya zorbaları Fulya Öztürk'ün bir fotoğrafını montajlayarak üzerine "Fulya Öztürk: Anıtkabir'in bir an önce yıkılıp yerine cami yapılması gerekiyor. Mülteci kampı da yapılabilir" yazıp bu paylaşımı dolaşıma soktu.

Bir anda sosyal medyada hızla yayılan paylaşım sonrasında kendi fotoğrafı ve "Fulya Öztürk: Anıtkabir'in bir an önce yıkılıp yerine cami yapılması gerekiyor. Mülteci kampı da yapılabilir..." ifadesinin yer aldığı paylaşımın sosyal medyada dolaşıma sokulmasına tepki gösteren Öztürk, böyle şeylere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu paylaşımı yapan da buna inanan da net gerizekalıdır. Yeter yeter!!! İşte sanal medya denilen çöplük böyle bir yer…" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: