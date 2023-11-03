Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazeteci Cengiz Erdinç, yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe giren dezenformasyon yasası kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Erdinç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı.
Tolga Şardan da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe de aynı gerekçeyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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