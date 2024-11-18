Gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasıyle ilgili yaptığı haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle geçen günlerde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Gazeteci Furkan Karabay, hakkında tahliye kararı çıktı. İstanbul 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Karabay’ın tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek tahliye kararı verdi. Karabay için 9 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye kararı alındı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları sonrası 8 Kasım’da gözaltına alınan ve ertesi gün tutuklanan 10Haber muhabiri Furkan Karabay'a ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamaları yöneltiliyordu. 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Karabay'ın gazeteci olduğunu belirterek, "Tutuklama tedbirinin dosyanın muhtevası ile bağdaşmıyor, adli kontrol uygulanabilirdi" dedi.