Gazeteci Mevlüt Işık, vefatının 36’ncı yılında kabri başında anıldı

Gazeteciler Cemiyeti üyesi Mevlüt Işık, ölümünün 36. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı’nda düzenlenen anma töreninde Işık’ın ailesi, meslektaşları ve sevenleri bulundu. T

1988 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen Gazeteci Mevlüt Işık için düzenlenen anma töreninde konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “36 yıl olmuş Mevlüt Işık vefat edeli. Bu süre içinde yaptığımız anmalardaki konuşmaları art arda eklersek Mevlüt yaşarken yaptığım konuşmalardan çok daha uzun olur. Mevlüt ile yüz yıl yaşamış gibi ama bir günde geçmiş gibi bir hayat yaşadım. Mevlüt hayatımda tanıdığım en yiğit adamdı, büyük bir vatanseverdi, yurt sevgisini kendi menfaatlerinin de üzerinde tuttu. Hayır demesini bilen erdemli insanlardan biriydi. Mevlüt’ün en önemli özelliklerinden biri hayatı boyunca kendisi için hiçbir şey istemeyi bilmemesiydi. Erdemli insanlar başkaları için bir şeyler yaptığında kendisi için yapmış kadar mutlu olur. Mevlüt Işık pek çok kişinin hayatına dokunmuş, mesleklerinde kariyerlerinde iyi yerlere gelmelerine vesile olmuştur. Hayat iki çizgi arasında; doğum ve ölüm. Öldükten sonra hala anılmak iyi biri olduğunuzu gösterir. Sonsuz ölüm yoktur. Herkese yaptığı iyiliklerden dolayı mekanının cennet olduğunu biliyoruz. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın” dedi.

Başkan Bilgin konuşmasında, “Öldüğünden beri Işık bayrağını alan ve layıkıyla taşıyan buraya gelmemize vesile olan kardeşim Metin Işık’a da çok teşekkür ediyoruz. Hem aileyi bir arada tutuyor hem de bizleri” sözlerine de yer verdi.

Mevlüt Işık kimdir?

1948 yılında Kars'ta dünyaya gelen Mevlüt Işık, Ankara Başkent Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Kars’ta Ekinci ve Hizmete Öncü gazetelerinde çalışmasının ardından, 1977-1978 arasında TRT Kars İl Radyosu Müdürlüğü yaptı. Ankara’da Akdeniz Haber Ajansı, İstanbul Zafer, Ayrıntılı Haber ve Tercüman gazetelerinde çalışan Işık, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında Basın Danışmanlığı ve Basın Yayın Daire Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

Mevlüt Işık, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi'yken 1 Haziran 1988 günü görevli olarak gittiği Büyük Ankara Oteli’nde meydana gelen saldırı sonucu 40 yaşında hayata veda etti.