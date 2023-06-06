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Habertürk anasayfadan yazarları sildi

Habertürk anasayfadan yazarları sildi
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Siyasi köşe yazılarına son verdiği iddia edilen Habertürk'ün internet sitesinde yazarların isimlerinin yer aldığı bölümün kaldırılması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra köşe yazısı yayınlamayan Habertürk'ün internet sitesinde yazarların olduğu bölüme dair değişime gidildi.

Anasayfanın sağ alt kısmında, bütün köşe yazarlarının isimlerinin yer aldığı sekme tamamen kaldırıldı.

Bunun yerine, Kemal Öztürk, Abdurrahman Yıldırım, Nagehan Alçı, Oray Eğin, Güntay Şimşek, Ayşe Özek Karasu, Esin Öğet, Mehmet Açar, Serdar Ali Çeliker'in isimlerinin yer aldığı bir bant eklendi.

Yeni konulan bantta, köşe yazarlarının hangi tema üzerine yazacağı da belirtilirken, siyasi yazılarıyla öne çıkan Serdar Turgut, Kübra Par, Muharrem Sarıkaya, Nihal Bengisu Karaca, Bülent Aydemir yer almadı. Tarihçi Murat Bardakçı da konulan bantta yer almayan isimlerden oldu.

Sitenin üst kısmında yer alan "Yazarlar" sekmesi kaldırılmazken, bu sekmedeki yazarların köşelerine yeni yazıları eklenmedi.

Ne olmuştu?

Gazeteci İsmail Saymaz, HaberTürk'ün bir süre köşe yazısı yayımlaması üzerine, "Habertürk’ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildi. Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek. Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir. Habertürk yazarları bu programlarda yer almayabilir" demişti.

HaberTürk’te siyasi köşe yazılarına son verildiHaberTürk’te siyasi köşe yazılarına son verildiMedya

 

Etiketler habertürk siyasi köşe yasızı
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