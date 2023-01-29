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HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses!

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HaberTürk ekranlarında canlı yayın esnasında duyulan garip ses sosyal medyada gündem oldu.

HaberTürk ekranlarında yayınlanan "Haftalık" adlı programda, Almanya ve ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilen tanklar masaya yatırıldı.

KONUŞMAYA DEVAM ETTİLER
Program sırasında Gazeteci Oya Çebi, konuğu Öğretim Görevlisi Salih Gamsız'a bu tankların özelliklerini sordu. O sırada duyulan bir ses yayına damga vurdu. Ekran başındakiler sese anlam veremezken stüdyodakiler ise hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam etti.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken akıllara, daha önce yine aynı kanalda yayınlanan programlarda duyulan yellenme benzeri sesler geldi.

Etiketler habertürk canlı yayın garip ses
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