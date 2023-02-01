Halk TV'ye yeni ekran yüzü belli oldu

Halk TV, yeni ekran yüzü olarak gazeteci Senem Toluay Ilgaz'ı transfer etti. Ilgaz,

Gazeteci Senem Toluay Ilgaz'ın Halk TV'ye transfer olduğu bildirildi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HALK TV ailesi güçlenerek büyümeye devam ediyor. Ekranların deneyimli ismi, gazeteci Senem Toluay Ilgaz da artık aramızda. Hoş geldin Senem Toluay Ilgaz" dedi.

Senem Toluay Ilgaz ise açıkmasında, "Hoşbulduk demekten büyük keyif duyuyorum... Yeni bir başlangıç yeni bir heyecan..." ifadelerini kullandı.

SENEM TOLUAY ILGAZ KİMDİR ?

Senem Toluay Ilgaz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Radyo Foreks'te muhabir ve editör olarak çalıştı

Kuruluşundan itibaren 10 yıl boyunca CNN Türk'te muhabir, editör ve sunuculuk yaptı.

One Ajans'ta TRT Türk için hazırlanan Dünya Bülteni programını sundu. Buradaki 2 yılının ardından AL Jazeera Türk'e geçti.

4 yılın sonunda Haber Türk'te göreve başladı. Haber kuşağı sunumu ve tartışma programları yaptı.

2018 Mayıs ayından bu yana Haber Global'de görev yapıyordu.