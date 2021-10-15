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Hande Fırat ölümden döndü

Hande Fırat ölümden döndü

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat İstanbul yolunda Bolu tüneline yaklaştığı sırada ölümden döndü.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, İstanbul yolunda büyük bir kaza atlattı. Otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat’ın şoförünün kullandığı araca önündeki TIR'dan kopan tekerlek çarptı.
Kazada Hande Fırat’ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü. Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Medyaradar'ın haberine göre; kazanın hemen ardından konuşan Hande Fırat, "Neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden TIR'ın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu. Emniyet kemerlerimiz sayesinde kurtulduk. Şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok" dedi.

Etiketler hande fırat otoyol bolu tüneli tır lastik
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