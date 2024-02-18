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İsmail Saymaz, Halk TV'den neden ayrıldığını açıkladı

İsmail Saymaz, Halk TV'den neden ayrıldığını açıkladı
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Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma kararını nasıl verdiğini Fatih Altaylı'nın programında anlattı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenine ilişkin, "Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım" dedi.

Gazeteci Saymaz, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.

Programda, Altaylı'nın "Halk TV'den neden ayrıldın" sorusuna yanıt veren Saymaz, "Ayrıldığım yerler hakkında çok konuşan biri değilim. Bundan uzak duruyorum. Ben Halk TV'nin o süreçte siyasi yöneliminin ürettiği içeriği çok gölgelemeye başladığını düşünmeye başladım" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde buna karar verdiğini ifade eden Saymaz, şöyle devam etti:

"Deprem günlerinden başlayarak daha sonra Altılı Masa krizini içine alan süreçte Halk TV yayınlarında seçimi öne alan, seçim sonuçlarına göre yayıncılık yapan bir gayret baş gösterdi. Bu tarz yayıncılık türü var. İçeriğin siyasi sonuçları olabilir. Ama ben sadece siyasi görüşlerim öyle diye kendimi gölgelemem.

Seçime giderken Halk TV'de benimsenen siyasi tutum Altılı Masa'da özellikle İYİ Parti'ye yönelik dili gördükten sonra bir tercih yapmak durumunda kaldım. Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım"

 

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