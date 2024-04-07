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Kaptan Tsubasa jübile yaptı...

Kaptan Tsubasa jübile yaptı...
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Japon çizgi roman dizisi Kaptan Tsubasa, yazarı Yoiçi Takahaşi'nin emekli olacağını duyurmasıyla 43 yıllık serüveninin sonuna geldi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, "Kaptan Tsubasa'nın yazarı, 63 yaşındaki Takahaşi, emekli olacağını, ancak üretken faaliyetlerini" sürdüreceğini açıkladı.

"Hala illüstrasyon çizmeyi ve hikayeler düşünmeyi seviyorum" ifadesini kullanan Takahaşi, Kaptan Tsubasa karakteri üzerine hikayeler planlayacağını söyledi.

Devlet televizyonu NHK, küresel düzeyde popüler kabul edilen çizgi roman serisinin 43 yıl boyunca 50'den fazla ülkede 90 milyonu aşkın satıldığını bildirdi.Geçen hafta içi okuyucuyla buluşan serinin son ürünü "Kaptan Tsubasa Yükselen Güneş", Japon karakterin, 23 yaş altı ulusal futbol takımındaki serüvenini anlatıyordu.

Takahaşi, Ocak 2024'teki açıklamasında, kendisindeki fiziksel güç kaybı ile çizgi roman piyasasının dijitalleşmesi gerekçeleriyle diziyi sonlandıracağını duyurmuştu.

Kaptan Tsubasa çizgi roman serisinin ilki 1981 yılında haftalık yayımlanan "Shukan Shonen Jump" dergisinde yayımlanmıştı.

Etiketler Kaptan Tsubasa tsubasa Tsubasa çizgi filmi
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