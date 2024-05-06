Kriz bir sektöre daha sıçradı: Bu yaz, yaz dizisi çekilmeyecek

Türkiye'de bir türlü bitmek bilmeyen ekonomik dar boğaz dizi sektörünü de vurdu. Bu yıl her yılın aksine yaz dizisi çekilmeyeceği öğrenildi.

ABD’den sonra dünyaya en çok dizi satan ülkesi olan Türkiye’nin dizi piyasası artan maliyetlerden büyük oranda etkilenmeye başladı.

Üç yıl önce 1 ya da 1,5 milyona mal olan dizilerin bölüm başı maliyeti şu anda 10 milyon TL’yi geçti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yurt genelinde her katmanında olduğu gibi dizi piyasasında da prodüksiyon maliyeti, oyuncu ücretleri, senarist, yönetmen ve teknik ekip ücretleri 10 kat arttı.

Bu durumun aksine geçmişte olduğu gibi (dizi sürelerinin 120 dakika olması ve 2 ekiple dizi çekme sebebi bu) reklam ücretleri aynı oranda zamlanmadı. Bu durum da özellikle bu sene daha çok dizinin final yapmasına neden oldu.

Diziler yayında olduğu saatte topladığı reklamla maliyetlerini çıkaramayınca kanallar eğer yurt dışı satış garantisi de yoksa dizileri daha çabuk bitirmeye başladı. Bütün bu mali tablo yazlık dizi hazırlıklarını etkiledi.

Son gelen haberlere göre ARC Film ve D Media da bu yaz için çekmeyi planladığı yazlık dizi projelerinden artan maliyetler nedeniyle son anda vazgeçti. Yeni bir gelişme olmazsa bu yıl hiç yazlık dizi çekilmeyecek.

Öte yandan ekonomik krizin eylül sezonundaki dizi sayısını da azaltacağı öngörülüyor. 7 güne 7 dizi uygulamasının kalkacağı kanalların daha az dizi yayınlayacağı konuşuluyor.