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LeMan'dan Bakan Soylu'yu kızdıracak kapak

LeMan'dan Bakan Soylu'yu kızdıracak kapak
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Türkiye'nin ünlü mizah ve karikatür dergisi LeMan bu hafta kapağına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen yıl bir canlı yayında söylediği "Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım" sözleri Leman dergisi tarafından kapağa taşındı.

Soylu, katıldığı bir canlı yayında, "Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Okumadım yani. Ben içişleri bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersem yanlış olur" ifadesini kullanmıştı. 

Bakan Soylu'nun bu sözleri, LeMan'ın kapağına konu oldu.

Derginin kapağında Bakan Soylu alnından terler akarak ‘Güvenlik Yazıları’ adlı kitabı okuduğu görülüyor.

LeMan'dan Bakan Soylu'yu kızdıracak kapak

Etiketler leman leMan süleyman soylu bakan soylu içişleri bakanı güvenlik makaleleri
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