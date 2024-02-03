Nagehan Alçı boşanma sonrası sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz Ekim ayında Rasim Ozan Kütahyalı ile olan 13 yıllık evliliğinin tek celsede sonlandıran Nagehan Alçı boşanmasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği geçtiğimiz Ekim ayında tek celsede sona ermişti.

İkilinin boşanma süreciyle ilgili gündeme peş peşe çok dikkat çeken iddialar atılsa da ikili bugüne kadar sessizliğini korumuştu.

Ünlü radyocu Adem Metan'ın moderatörlüğündeki gerçekleşen "Peki Sonra?" programına konuk olan Nagehan Alçı boşanma süreciyle ilgili sessizliğini de bozdu.

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile karakter farklılıkları ve zamanla ilişkinin yorulması nedeniyle evliliklerini noktaladıklarını belirtti.

Alçı, "Doğru bir evlilik miydi?" sorusuna ise "Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu" şeklinde cevap verdi.

Metan'ın "Evliliğiniz neden bitti?" sorusunu yanıtlayan Alçı, 13 yıllık birlikteliklerinin kendisine birçok şey öğrettiğini ifade ederek, halen Kütahyalı ile görüştüklerini vurguladı. Ayrılık sonrasında yaşananları açıklamaktan çekinmeyen Alçı, izleyicilere evliliklerinin ardındaki gerçekleri tek tek aktardı.