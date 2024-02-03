  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Nagehan Alçı boşanma sonrası sessizliğini bozdu

Nagehan Alçı boşanma sonrası sessizliğini bozdu

Nagehan Alçı boşanma sonrası sessizliğini bozdu
Güncelleme:

Geçtiğimiz Ekim ayında Rasim Ozan Kütahyalı ile olan 13 yıllık evliliğinin tek celsede sonlandıran Nagehan Alçı boşanmasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği geçtiğimiz Ekim ayında tek celsede sona ermişti.

İkilinin boşanma süreciyle ilgili gündeme peş peşe çok dikkat çeken iddialar atılsa da ikili bugüne kadar sessizliğini korumuştu.

Ünlü radyocu Adem Metan'ın moderatörlüğündeki gerçekleşen "Peki Sonra?" programına konuk olan Nagehan Alçı boşanma süreciyle ilgili sessizliğini de bozdu.

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile karakter farklılıkları ve zamanla ilişkinin yorulması nedeniyle evliliklerini noktaladıklarını belirtti.

Alçı, "Doğru bir evlilik miydi?" sorusuna ise "Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu" şeklinde cevap verdi.

Metan'ın "Evliliğiniz neden bitti?" sorusunu yanıtlayan Alçı, 13 yıllık birlikteliklerinin kendisine birçok şey öğrettiğini ifade ederek, halen Kütahyalı ile görüştüklerini vurguladı. Ayrılık sonrasında yaşananları açıklamaktan çekinmeyen Alçı, izleyicilere evliliklerinin ardındaki gerçekleri tek tek aktardı.

 

Etiketler nagehan alçı rasim ozan kütahyalı rok boşanma boşanma gerekçesi neden boşandılar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel seçim startını verdi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel seçim startını verdi Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu Adana'da korkutan deprem Adana'da korkutan deprem Galatasaray - Samsunspor maçıyla ilgili skandal iddia Galatasaray - Samsunspor maçıyla ilgili skandal iddia Rocky efsanesi hayatını kaybetti Rocky efsanesi hayatını kaybetti