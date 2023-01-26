Netflix düğmeye bastı; şifresini paylaşana para cezası

Netflix, kullanıcılar arasında şifre paylaşımına engel olmak için düğmeye basıyor. 2022’deki abone kayıplarını telafi etmeye çalışan Netflix şifresini birden fazla evde paylaşan kullanıcılardan ek ücret almaya hazırlanıyor.

Netflix, şirket kazanç raporunu geçen hafta hissedarlara açıkladıktan sonra, bu yılın ilk çeyreğinde şifre paylaşımına yönelik sıkı önlemlerine başlayacak. Abonelerin evleri dışındaki kişilerle parola paylaşma uygulaması daha zorlaştırılması beklenirken, tek bir aboneliği birden çok yerde paylaşmak için ek bir ücret talep edilmesi bekleniyor.

‘EKSTRA ÖDEME SEÇENEĞİ’

Netflix, hissedarlara sunduğu bir raporda, "Kullanım koşullarımız Netflix'in kullanımını bir hane halkıyla sınırlasa da, bunun hesaplarını daha geniş bir şekilde paylaşan üyeler için bir değişiklik olduğunun farkındayız" denildi.

Raporda, "Ücretli paylaşımı kullanıma sunduğumuz gibi, birçok ülkedeki üyeler, Netflix'i birlikte yaşamadıkları kişilerle paylaşmak isterlerse ekstra ödeme seçeneğine sahip olacak. Bugün olduğu gibi tüm üyeler seyahat ederken ister televizyondan ister mobil cihazdan izleyebilecek” diye eklendi.

Geçen yıl seçili bazı ülkelerde yeni ve daha katı kuralların denenmesine dayanarak şirket, kısa vadede olumsuz bir tepki beklendiğini de kabul etti.

‘ŞİRKETİMİZİ BALTALIYOR’

Seyahat ederken hesaba erişilmesi abonelerin akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi cihazlara herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Ancak yeni sistem, başka bir evde Netflix izlemek için hesabınıza giriş yapmanıza ve birden fazla evde tek bir aboneliği paylaşmanıza son verebilir.

Netflix'in ürün inovasyonu direktörü Chengyi Long, ekim ayında yeni sistemin nasıl çalışabileceğini “tek bir Netflix hesabında yalnızca bir eve izin verilir ve birden çok cihazda kullanılabilir. Ancak ilave hane eklemek için aylık ek ücret uygulanacak” şeklinde açıklamıştı.

Long, "Günümüzde haneler arasında yaygın hesap paylaşımı, uzun vadeli yatırım yapma ve hizmetimizi geliştirme yeteneğimizi baltalıyor. Bu nedenle, hesaplarını paylaşmak isteyen kişilerin biraz daha fazla ödeme yapması için farklı yolları dikkatle araştırıyoruz" diye eklemişti.