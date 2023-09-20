Netflix Türkiye'den üyelik ücretlerine dev zam

Dijital yayın platformu Netflix Türkiye fiyatlarına yine, yeniden zam yaptı. Son zam e-posta yoluyla Netflix Türkiye abonelerine bildirilirken sosyal medyada Netflix zammına tepkiler yükseldi.

Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon kullanıcısı olan Netflix 2023 yılında ilk olarak 17 Ocak tarihinde ücretlerinde artışa gitmişti.

Yapılan zam ile Temel Plan ücreti 44,99 TL'den 63,99 TL’ye, Standart Plan ücreti 69,99 TL’den 97,99 TL’ye Özel Plan ücreti ise 93,99 TL’den 130,99 TL’ye çıkarılmıştı.

Türkiye’ye yönelik zam kararı sonrasında ise Netflix, 30'dan fazla ülkede abonelik ücretlerinde indirime gitmişti.

Küresel çapta fiyatlarında indirime giden Netflix, Türkiye'ye yönelik bir indirim planlamazken, yılbaşından bu yana dolar kurunda yaşanan yükselişin ardından abonelik ücretlerine zam yapma kararı aldı.

Zam sonrasında ise Temel Paket 63,99 TL'den 99,99 TL'ye, Standart paket 97,99 TL’den 149,99 TL’ye, Özel Paket ise 130,99 TL'den 199,99 TL'ye yükseldi.

İşte Netflix'ten 20 Eylül tarihi itibariyle Netflix Türkiye abonelerine gönderilen zam bildirimi: