Rasim Ozan Kütahyalı fenomen programa veda etti

''CHP'ye kayyum'' iddiasıyla gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol programına ara verdiğini açıkladı.

CHP’ye kayyum atanacak iddialarının ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol'a veda etti.

Kütahyalı, X hesabından yaptığı açıklamada ''Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum.

Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil. Laf ola beri gele bir koltuğu doldurmak için de koltukta oturmak istemem. Bana bir süre verin sevgili Beyaz Futbol izleyicileri'' ifadelerini kullandı.

"Osman Gökçek beni duygulandıran bir konuşma yaptı"

Osman Gökçek'le aralarında duygusal bir konuşma geçtiğini söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, ''Beyaz Futbol’a mola ricamı Osman Gökçek’e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek.

Beyaz Futbol sevenlerini, siz izleyicilerimizi çok seviyorum. Can dostum Ertem Şener’i, üstadlarım Ahmet Çakar’ı, Sinan Engin’i, Abdülkerim Durmaz’ı çok seviyorum. Başta üstad Devrim Zengi olmak üzere müthiş çalışkan ve üretici bir kadro olan Beyaz Futbol ekibini çok seviyorum.'' dedi.

"Beyaz Futbol devam ediyor"

Kütahyalı sözlerini ''Herkesten özür dileyerek, tüm çalışma arkadaşlarımdan, özellikle de Galatasaraylı takımdaşlarımdan, kardeşlerimden ROK olarak bir mola istiyorum.

Beyaz Futbol efsanesi kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Ben de bu gece ekran başında olacağım ve Beyaz Futbol izleyeceğim. Siz de sakın bu gece Beyaz Futbol’u kaçırmayın sevgili izleyicilerim.'' diyerek noktaladı.

Ne olmuştu?

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önce Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılabileceğini ve daha sonra CHP'ye geçici kayyım atanacağını iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine Kütahyalı hakkında, TCK'nın 217'nci maddesinde düzenlenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı’nın Bolu’da olduğu tespit edildi. Kütahyalı Bolu’da Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.