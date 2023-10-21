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Rauf Tamer ağabeyi kaybettik

Rauf Tamer ağabeyi kaybettik
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Gazeteci Rauf Tamer evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Rauf Tamer’in son yazısı bugün yayınlanmıştı.

Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tamer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son olarak Posta Gazetesi'nde başyazar olarak görev yapan Rauf Tamer, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.

 64 yıllık meslek hayatında çok sayıda başarılı habere imza atan Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi’ndeki köşesinde değerlendiriyordu. 1937 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Rauf Tamer, Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

1959’da Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle meslek hayatına başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star’ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı. Tamer, uzun yıllardır da Posta Gazetesi’nde gündemi değerlendirdiği yazılarıyla okurlarıyla buluşuyordu.

Etiketler Rauf Tamer gazeteci Rauf Tamer
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