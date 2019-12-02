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  3. 02 Aralık 2019 14:30

''Reis’e 3 darbe vurulacak'' diyen yazar gözaltına alındı

Ekonomist yazar Evren Devrim Zelyut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör şube polisleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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Gazeteci-Yazar Rıza Zelyut’un oğlu Evren Devrim Zelyut, Twitter hesabından “Bahçelievler Terörle Mücadele Ekipleri tarafından evimden alındım. Teröristlik yapıyormuşum… Basın savcısı konuyla ilgilenmiyor… Terör savcısını bekliyoruz… Ne günlere kaldık… Karakolda bekliyorum….” mesajlarını paylaştı.

Youtube’da ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Evren Devrim Zelyut, son olarak “Reis’e 2020’de 3 darbe vurulacak!” başlıklı bir video yayımlamış ve özetle “İlk darbe ekonomi, ikinci darbe Babacan, üçüncü darbe Trump” iddiasında bulunmuştu.

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