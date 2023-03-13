Resmen açıklandı: Fatih Portakal ekranlara geri döndü

Gazeteci Fatih Portakal 3 yıl önce ara verdiği kamera önüne Sözcü TV Ana Haber Bülteni ile geri döndü.

FOX TV ana haber sunuculuğundan istifa ederek sosyal medya üzerinden gazeteciliğe devam eden Fatih Portakal ekranlara geri döndü.

2020 yılının son aylarında Fox TV ekranlarına veda eden ve uzun süredir ekranlardan uzak kalıp inzivaya çekilen sunucu Fatih Portakal Sözcü TV ile anlaştı.

Sözcü TV ile el sıkışan Portakal, Sözcü TV'de ana haber bültenini sunacak. Portakal, 20 Mart'tan itibaren ekranlarda olacak.

Fatih Portakal konuyla ilgili olarak Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir süreçteyiz. Bu önemli süreci es geçemezsiniz. Sadece YouTube kanalında veya sosyal medyada bunu yapamazsınız. Televizyonda da olmak gerekiyor

Türkiye önemli bir virajda. Dönüşüme ve değişime inanıyorum. Bu değişimin yaşanması gerekiyor. Hiçbir zaman bir gazeteci mühendisliğine falan soyunmuyorum, siyaset mühendisliğine de soyunmuyorum. Hiçbir zaman insanları manipüle etmiyorum. Sadece bilgi veriyorum ve konuşuyorum. Televizyonda, benim önceki kurumumda çalıştığım gibi bir tarzım olacak. YouTube'da yaptığım yayınların aynısını burada yapacağım. Önemli olan insanlarda farkındalık yaratmak.

İzlesinler… Sözcü TV'yi, Sözcü Ana Haber'i izlesinler. Çünkü aynı tatta vereceğim. FOX'ta nasılsam, burada da aynı tarzda, aynı özgürlük içerisinde… Bu benim için çok çok önemli. Buradan her yere bu mesajı veriyorum. O özgürlük içerisinde, o bağlantısızlık içerisinde, o bağımsızlık içerisinde insanlarla hem haber paylaşacağız, hem beyin fırtınası yapacağız, insanlara bir pencere açmaya çalışacağız. Kimilerini öfkelendireceğiz ama izlediklerinde Türkiye gerçekliğini bulacaklar burada.

Herkesi kucaklayacağımı düşünüyorum. Çünkü vicdanı ile hareket eden bir insanım. Habercilikte bu çok önemlidir. Kimi vicdanını yitiren haberciler vardır, ben onlardan biri değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Giderken de vicdanımla gittim, gelirken de vicdanımı dinleyerek geldim. Güzel olacak diye düşünüyorum. Herkese hayırlı olsun. Sözcü'yü, Sözcü Ana Haber'i izleyin. Farkındalık yaratacağız, sorgulatacağız, konuşacağız, lazım olan her şeyi yapacağız.