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RTÜK, Youtube yayınları için harekete geçti

RTÜK, Youtube yayınları için harekete geçti
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Youtube üzerinden yapılan yayınlara yönelik denetimlerin artırılacağını söyledi. Şahin, yurt dışından yayın yaparak lisans almaktan kaçınanlara karşı gerekli tedbirlerin alınabileceğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube yayıncılarının denetimlerinin artırılacağına dair çalışmaların sürdüğünü ve yurt dışından yayın yaparak lisans almaktan kaçınanlara karşı önlemler alınabileceğini belirtti. Şahin ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının kabul edilemeyeceğini ve boykotun beklenen etkiyi yaratmadığını belirtti.

Şahin, Sabah Gazetesi'nin YouTube kanalında yayımlanan bir programa katılarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısından YouTube yayınlarının lisanslandırılmasına kadar bir dizi konuya dair açıklamalarda bulundu.

"DENETİM SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR"

RTÜK Başkanı, YouTube üzerindeki denetimlerin artırılmasına dair yürütülen çalışmalara dikkat çekti. "Lisans almadan yurt dışından yayın yapmaya çalışanlar için önlemler almak mümkün" diyen Şahin, bu sürecin BTK'nın denetim mekanizmasıyla koordine edildiğini vurguladı.

"CEZALAR KONUSUNDA GÖĞÜS GERE GERE KONUŞMAM"

Şahin, RTÜK'ün yayıncılara verdiği cezalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Benim amacım ceza vermek değil, aksine ceza vermemekle anılmak. Ancak yayıncılar yaptıkları hatalarla bizi 'cezacı başkan' konumuna getiriyorlar. Bu işin bir parçası, yapacak bir şey yok."

"BOYKOT ÇAĞRISINI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şahin, bu tür söylemlerin dikkatle ele alınması gerektiğini belirtti. "Özgür Özel'in boykot çağrısının tamamını kabul edemeyiz. Boykot, pek çok kişi tarafından dikkate alınmadı. Hem reytingler hem de ölçümler gösterdi ki, daha fazla insan yayına sahip çıktı" dedi.

Bu şekilde haberin dilini değiştirerek, anlamı bozulmadan farklı bir bakış açısıyla yeniden düzenlemiş olduk.

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Etiketler RTÜK Youtube Ebubekir Şahin
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