  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Rusya Savunma Bakanı'ndan Mariupol ziyareti

Rusya Savunma Bakanı'ndan Mariupol ziyareti

Rusya Savunma Bakanı'ndan Mariupol ziyareti
Güncelleme:

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus kontrolünde bulunan Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'u ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Şoygu'nun Mariupol ziyaretine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, “Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol’da daha önce faaliyet göstermiş olan tesislerin hazırlanışını ve inşaat alanlarında yapılan çalışmaları denetledi. Şoygu, çok işlevli Tıp Merkezi, Acil Durum Bakanlığı Kurtarma Merkezi ve yeni yerleşim alanını ziyaret etti. Şoygu, bölgenin çeşitli yerleşimlerine su sağlamak için Don Nehri'nden Seversky Donets Kanalı'na Rostov Bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni bağlamak için tasarlanmış su boru hattının inşası hakkındaki raporu dinledi” ifadelerine yer verildi.

Etiketler rusya savunma bakan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte deprem bölgesindeki çaresizliğin belgesi!
Akşener ile görüşen Yavaş ve İmamoğlu'ndan ilk açıklama
AB'den Türkiye'ye Rusya yaptırımı hazırlığı
Ankara'da sıcak gelişme: Akşener kararını verdi !
Bu görüntüler TV'de yok! Yalı Çapkını'nda olay yatak sahnesi
Hande Sarıoğlu sen ne yaptın ? Transparan kıyafetli oryantal şova tepki yağdı
Akşener yeniden Altılı Masa'da
Çalışan EYT'lilere müjde! SGK'dan açıklama geldi
MHP, BBP'nin Cumhur İttifakı'na davet ettiği İYİ Parti için kararını verdi
Mustafa Sarıgül desteklediği adayı açıkladı