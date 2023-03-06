Rusya Savunma Bakanı'ndan Mariupol ziyareti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus kontrolünde bulunan Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'u ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Şoygu'nun Mariupol ziyaretine ilişkin açıklama geldi.



Açıklamada, “Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol’da daha önce faaliyet göstermiş olan tesislerin hazırlanışını ve inşaat alanlarında yapılan çalışmaları denetledi. Şoygu, çok işlevli Tıp Merkezi, Acil Durum Bakanlığı Kurtarma Merkezi ve yeni yerleşim alanını ziyaret etti. Şoygu, bölgenin çeşitli yerleşimlerine su sağlamak için Don Nehri'nden Seversky Donets Kanalı'na Rostov Bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni bağlamak için tasarlanmış su boru hattının inşası hakkındaki raporu dinledi” ifadelerine yer verildi.