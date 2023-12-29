S Sport Plus’tan Kaçırılmayacak Yeni Yıl Kampanyası

S Sport Plus, dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını yeni yıl kampanyası ile avantajlı fiyata kullanıcılara sunuyor. Yıllık pakete “ELVEDA2023” koduyla www.ssportplus.com üzerinden üye olanlar, 2024 yılı boyunca birbirinden heyecanlı spor organizasyonlarını 499,99 TL yerine yüzde 30 indirimle 349,99 TL’ye izleyebilecekler.

Futboldan, basketbola, dövüş sporlarından, tenise kadar sporun her branşından, dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını izleyiciyle buluşturan S Sport Plus; 2023’ün son, 2024’ün ise ilk kampanyası olan “ELVEDA2023”ü spor tutkunlarına sunuyor. Yeni yıla özel kampanya ile 499,99 TL olan yıllık üyelik yüzde 30 indirimle 349,99 TL oldu. Dolu dolu spor keyfi sunan “ELVEDA2023” kampanyası 31 Aralık 2023’e kadar geçerli.

S Sport Plus kullanıcıları; Turkish Airlines EuroLeague, NBA, LaLiga, Serie A, NFL, UFC, Wimbledon Tenis Turnuvası gibi spor organizasyonlarına ek olarak; S Sport 1 ve 2, NBA TV, Edge TV, TRT Spor, Sports TV ve Eurosport 1 ve 2 kanallarıyla oldukça geniş kapsamlı spor içeriğine ulaşabilecekler.

Eurosport 1 ve 2 kanallarıyla Avustralya Açık, Fransa Açık, Amerika Açık Grand Slam Turnuvaları ile tenisten, bisiklet yarışlarına, snooker’dan, olimpiyatlara kadar birçok spor organizasyonu ve NBA TV ile 7/24 NBA heyecanı S Sport Plus’ta. Spor heyecanına ek olarak S Sport Plus’ta ulusal TV kanalları ile haber, müzik ve belgesel kanalları ve ilgi çeken, geniş izleyici kitlesi olan Cartoon Network, TLC, DMax gibi eğlence kanallarını da takip etmek mümkün.

S Sport Plus’ın 2023 yılının özel içeriklerini derlediği “2023 Özel playlist”i “Yılbaşı Özel” ile yılın en özel anları sporseverlerin ekranında. Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar “ELVEDA2023” koduyla ssportplus.com’dan üyeliklerini başlatabilirler.