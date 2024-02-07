Sabah gazetesinden skandal terör propagandası paylaşımı

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi sosyal medya hesaplarından eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun propaganda videosunu paylaştı.

Bir önceki yerel seçimlerdeki Osman Öcalan skandalı unutulmamışken 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de benzer bir olay yaşandı ve AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun propaganda videosunu paylaştı.

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun "31 Mart Yerel Seçimleri" için yaptığı propaganda videosu, Sabah Gazetesi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşıldı.

Eli kanlı terör örgütü yöneticisinin videosunda, "Var olan ittifakları sahiplenerek, ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor. İttifakları kötüleyen anlayışlara kulak vermemeli" dediği duyuluyor.

Bebek katilinin terörist kardeşi de TRT'ye çıkarılmıştı

Hatırlanacağı gibi 2019 yılında tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde de yine eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın açıklamaları TRT'de yayımlanmıştı.

Osman Öcalan’ın TRT'ye çıktığı zaman 3 ayrı dava dosyasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı.

Öcalan 15 Kasım 2021 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu ölmüştü.