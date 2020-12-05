Seren Serengil ve Bircan Bali, Erdoğan montajını gerçek sanınca...

Beyaz TV’deki ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda ilginç anlar yaşandı. Sunucu Seren Serengil ve Bircan Bali’nin programda Bilal Göregen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın montajlandığı video gerçek sanıldı, yorumlandı.

Bilal Göregen’in sosyal medyada yayılan darbuka şovunu YouTube, Instagram hesabından paylaşmıştı.

BİLAL GÖREGEN KİMDİR?

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz programına 2010’da konuk olan ve Türkiye’ye adını duyuran Bilal Göregen bir süredir YouTube’a düzenli olarak video yüklüyor, yüklediği videolar binlerce kişi tarafından paylaşılıyor.



