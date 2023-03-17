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Simge Fıstıkoğlu'nun yeni kanalı belli oldu

Simge Fıstıkoğlu'nun yeni kanalı belli oldu
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Ekranların güzel yüzü ünlü haber spikeri Simge Fıstıkoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Fıstıkoğlu, yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV'yle ekranlara geri dönüyor.

Haber spikeri Simge Fıstıkoğlu, ekrana geri dönüyor.  Yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV ile anlaşan Fıstıkoğlu her hafta çarşamba ve cuma akşamları yayınlanacak olan tartışma programını sunacak.

Simge Fıstıkoğlu’nun programının ilk yayın tarihi 22 Mart Çarşamba akşamı.

Simge Fıstıkoğlu 2006 yılında Habertürk TV’de spor spikeri ve editörü olarak görev almaya başladı. 2009 yılında Türkiye’nin ilk kadın spor müdürü oldu. 2011 Haziran ayında haber programcılığına geçti ve çeşitli programlar hazırlayıp sundu. Temmuz 2013’te Show TV’ye transfer oldu. 2015 yılında ise NTV ile anlaştı.

Etiketler Simge Fıstıkoğlu sözcü tv ekranlar haber spikeri
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