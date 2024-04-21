  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Sinan Engin Beyaz Futbol'a resmen veda etti

Sinan Engin Beyaz Futbol'a resmen veda etti

Sinan Engin Beyaz Futbol'a resmen veda etti
Güncelleme:

Ekranların en tartışmalı spor programı olan Beyaz Spor'un kadrosunda sürpriz veda... Sinan Engin programa veda ettiğini duyurdu.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının efsane ismi Sinan Engin'den ayrılık kararı çıktı. Yoğun tempodan yorulduğunu ifade eden tecrübeli isim önümüzdeki yıl Beyaz TV ekranlarında olmayacağını duyurdu.

Sinan Engin açıklamasında, “Önümüzdeki sezon Beyaz Futbol'da yokum. Çünkü çok yoruldum. Kanal yönetimiyle de konuyu görüştüm. Umarım kararıma saygı duyulur” demişti.

Etiketler Beyaz TV beyaz futbol Sinan Engin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kızın cansız bedeni tesadüfen bulundu Genç kızın cansız bedeni tesadüfen bulundu Sultanlar Ligi'nin şampiyonu belli oldu Sultanlar Ligi'nin şampiyonu belli oldu Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Bu modeller 1 milyon TL'nin altında Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Bu modeller 1 milyon TL'nin altında Devletten aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu Devletten aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu Erdoğan’dan Rabia Naz’ın babasına dava Erdoğan’dan Rabia Naz’ın babasına dava Dişçide akıllara durgunluk veren olay: Vida beynine saplandı Dişçide akıllara durgunluk veren olay: Vida beynine saplandı PKK'nın fişi çekilecek: Erdoğan'dan 12 yıl sonra kritik ziyaret PKK'nın fişi çekilecek: Erdoğan'dan 12 yıl sonra kritik ziyaret Peş peşe 4 deprem sonrası belediye başkanından korkutan açıklama Peş peşe 4 deprem sonrası belediye başkanından korkutan açıklama 14 yaşındaki trafik canavarı yayaları ezdi: Ölü ve yaralılar var 14 yaşındaki trafik canavarı yayaları ezdi: Ölü ve yaralılar var Tokat'ta bir deprem daha Tokat'ta bir deprem daha