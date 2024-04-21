Sinan Engin Beyaz Futbol'a resmen veda etti

Ekranların en tartışmalı spor programı olan Beyaz Spor'un kadrosunda sürpriz veda... Sinan Engin programa veda ettiğini duyurdu.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının efsane ismi Sinan Engin'den ayrılık kararı çıktı. Yoğun tempodan yorulduğunu ifade eden tecrübeli isim önümüzdeki yıl Beyaz TV ekranlarında olmayacağını duyurdu. Sinan Engin açıklamasında, “Önümüzdeki sezon Beyaz Futbol'da yokum. Çünkü çok yoruldum. Kanal yönetimiyle de konuyu görüştüm. Umarım kararıma saygı duyulur” demişti.