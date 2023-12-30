Suudiler Türk gazetecileri gözaltına almaya çalıştı

Suudi rezaletine dönüşen ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın sahadan çekilerek iptal olan Süper Kupa maçında takip etmek için Riyad'a giden Fox TV ekibine müdahalede bulundu. Muhabir Elvan Arat, "Çok büyük güçlük çıkarıyorlar. Bizi gözaltına almaya çalıştılar" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçını takip etmek için Riyad’da bulunan FOX TV ekibine Suudi yetkililer müdahale etti.

Suudi Arabistan'ın Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle takımlar maça çıkmama kararı aldı ve mücadele iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Suudi Arabistan'ın yaklaşımı Türkiye'de büyük bir tepkiye yol açtı. İki kulüp kafilesi, Suudi yetkililerin zorluk çıkarmasına rağmen Arabistan'dan ayrılarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Suudi yetkililer, karşılaşmayı takip etmek için Riyad’da bulunan Fox TV ekibine canlı yayında müdahale etti. Fox TV'den aktarılan bilgiye göre, Suudi yetkililer ekibin Türkiye'ye dönüş yapacağı özel uçağın kalkışına izin vermedi.

Muhabir Elvan Arat'ın, "Çok büyük güçlük çıkarıyorlar, şu an yayını durdurmak zorundayız. Hatta bizi polis aracına götürüyorlar" demesinin ardından da yayın aniden kesildi.

Bir süre sonra yayına tekrar bağlanan Arat, "Yayını devam ettiremiyoruz. Buradaki Suudi görevliler yayın yapmamıza izin vermiyor. Bizi polis arabasına götürmeye çalıştılar. Şu anda güvendeyiz. Kameramızı kırmaya çalıştılar, gözaltına almaya çalıştılar. Sağ olsunlar Fenerbahçe kafilesinin güvenlik görevlileri yardımcı oldu. Buradaki tansiyon oldukça yüksek. Bu agresifliğin sebebini anlamış değiliz" şeklinde bir açıklama yaptı.