İsmail Küçükkaya sosyal medyanın diline düştü !

FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın, ABD Başkanı Donald Trump adına açılan sahte Twitter hesabının attığı tweeti gerçek sanıp haber yapması sosyal medyada günün konusu oldu.



FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya sabah saatlerinde yayınlanan "Çalar Saat" programında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın adını kullanarak sahte bir hesap açan kişinin attığı tweeti haber yaptı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Küçükkaya'nın, fake hesaptan yapılan paylaşımı, Trump'ın gerçek hesabından sanarak yayında yorumlaması sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Sahte hesaptan, "Two Turks, one German and one Napoleon." (İki Türk, bir Alman, bir Napolyon) yazısıyla paylaşılan fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Şansölyesi Merkel bulunuyor.