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  4. 26 Eylül 2019 13:45

Yılmaz Vural'dan canlı yayında şoke eden küfür

TV100 Spor Müdürü Emre Tilev'in moderatörlüğünü yaptığı 'Taraflı' programına konuk olan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural yine adından söz ettirmeyi başardı. Reklam dönüşü yayının başladığını fark edemeyen Yılmaz Vural'ın ağzından az kalsın küfür çıkıyordu.

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TV100'de yayınlanan 'Taraflı' programına katılan Yılmaz Vural, canlı yayında olduğunu unuttu ve "Bana kalem bile vermemişsiniz. Bir daha bu programa gelenin anasını" dedi. Programa damga vuran bu söz sonrası stüdyoda gülüşmeler meydana geldi.

Canlı yayında olduğunu unutan Yılmaz Vural'ın esprili bir şekilde söylediği "Bana kalem bile vermemişsiniz. Bir daha bu programa gelenin anasını" dedi. Bu sözler programa damga vurdu.

KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI!

Emre Tilev'in tecrübeli teknik adama canlı yayında olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz Vural kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yılmaz Vural'ın bu sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu!

 

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