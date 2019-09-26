Yılmaz Vural'dan canlı yayında şoke eden küfür

TV100'de yayınlanan 'Taraflı' programına katılan Yılmaz Vural, canlı yayında olduğunu unuttu ve "Bana kalem bile vermemişsiniz. Bir daha bu programa gelenin anasını" dedi. Programa damga vuran bu söz sonrası stüdyoda gülüşmeler meydana geldi.

Canlı yayında olduğunu unutan Yılmaz Vural'ın esprili bir şekilde söylediği "Bana kalem bile vermemişsiniz. Bir daha bu programa gelenin anasını" dedi. Bu sözler programa damga vurdu.

KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI!

Emre Tilev'in tecrübeli teknik adama canlı yayında olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz Vural kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yılmaz Vural'ın bu sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu!