The History Channel Türkiye, artık Türksat Kablo’da!

140 ülkede yayın yapan, dünyanın en önemli belgesel ve reality show kanallarından The HISTORY Channel Türkiye, şimdi Türksat Kablo’da.

Modern Rehinciler, Depo Savaşları ve Ateşten Doğanlar gibi sevilen programlarıyla her alanda belgesel tutkunlarının favori kanalı olan The HISTORY® Channel Türkiye, Temmuz ayından itibaren artık Türksat Kablo’da üst paket 118. kanaldan da müdavimleriyle buluşacak.

The HISTORY® Channel’ın Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran Saran Group, The HISTORY® Channel Türkiye’nin yayını için Türksat Kablo ile anlaştı. Evren, tarih, bilim ve coğrafya gibi farklı alanlara yönelik zengin yayın içeriğiyle The HISTORY® Channel Türkiye, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’nin sevilen yayın platformu Türksat Kablo’da üst paket 118. kanalda izleyiciyle buluşacak.

Amerika’da yayın hayatına başlayan The HISTORY® Channel bugün dünyanın 140 ülkesinde yayın yapıyor. Türkiye’de de büyük ilgi gören The HISTORY® Channel Türkiye, Türksat Kablo ile daha da geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Saran Group Spor ve Dış Yayınlar Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Usta “Dünyanın en önemli belgesel ve reality show kanallarından biri olan “The HISTORY® Channel Türkiye”yi bundan 20 yıl önce Türkiye’deki izleyicisiyle buluşturmuştuk. Bugün, Türksat Kablo ile yaptığımız iş birliğiyle The HISTORY® Channel Türkiye’yi daha geniş kitlelere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Antik Çağda Uzaylılar, Amerikan Koleksiyonerler, Yalnız gibi çok sayıda sevilen program ve belgeselleriyle her yaştan izleyiciye hitap eden The HISTORY® Channel Türkiye, seçkin platformlarda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Temmuz ayından itibaren Türksat Kablo’da da yerini alacak olan kanal D-Smart 62. Kanal’da ve Tivibu 98. Kanal’da izleyici karşısına çıkıyor.