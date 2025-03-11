TRT World muhabiri Suriye'de tutuklandı

TRT World muhabirin Suriye’de uyuşturucudan suçüstü yakalanarak tutuklandığı ve hakkında da 6 yıl hapis cezası istendiği öne sürüldü.

TRT World muhabiri O.H.’nun Suriye’de uyuşturucudan tutuklandığı ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından muhabirin ekibinde yer alan kameramanın Türkiye’ye dönüş yaptığı öğrenildi.

MedyaRadar’da yer alan habere göre, Suriye'deki Emevi Cami'nin oradaki bir karakolda tutulan O.H., altı yılla yargılanıyor.

O.H.’nun yaklaşık 50 gram bir uyuşturucu ile enselendiği ortaya çıktı.

İddialara göre muhabir, çantasını oturduğu bir kafede unuttu. Çanta, içerisinde uyuşturucu olduğunu farkeden kafedeki diğer vatandaşlar tarafından karakola teslim edildi. Sonrasında ise çantasını geri almak için karakola giden O.H. burada yakalandı ve gözaltına alındı.

O.H.’nun, 2013 yılında Suriye muhalefeti ve Ulusal Koalisyonu tarafından kurulan geçici hükûmetin ilk Başbakanı olan babasından yardım istediği öğrenildi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre babasının ‘gerçekten uyuşturucu kullanıyor musun’ sorusuna ‘evet’ cevabı veren muhabir, destek göremedi.

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