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TRT'deki Koyu Beyaz'da skandal sahne! Tepki yağdı

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TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan yeni dizi Koyu Beyaz'da Arap alfabesinin övüldüğü bir sahneye tepki yağdı.

TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayınlanan Koyu Beyaz adlı dizisinde Arap alfabesinin övüldüğü bir sahne sosyal medyada tartışma yaratırken tepkilere de neden oldu.

Dizide Türkoloji bölümünde okuyan biri Türk diğeri Pakistanlı iki öğrencinin Erasmus projesi kapsamında yurtdışına gidişi konu ediliyor.

Dizinin bir sahnesinde Alper isimli Türk öğrenci, adını ‘kendi dilinde’ yazması için tahtaya davet ediliyor. Alper, adını tahtaya Türk alfabesiyle yazdığında dersi veren akademisyenin itirazıyla karşılaşıyor.

Akademisyenin tahtaya çağırdığı Stephanie adındaki bir başka öğrenci ise tahtaya adını Arap harfleriyle yazıyor. Bunun üzerine akademisyen, Stephanie isimli öğrenciye teşekkür ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Atakan Hoşgören, Nisa Bölükbaşı, Cemil Şahin, Ebru Akel gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen oturuyor.

Etiketler trt tabii koyu beyaz arap alfabesi alfabe
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