TV kanalları Dijitürk'e resti çekti

Artık televizyon kanalları Digitürk platformunda yer almak için para istiyor. Kanalların, ücret ödenmemesi halinde platformdan çekileceğini Digitürk yönetimine bildirdiği öğrenildi.

TV dünyasında her şey sil baştan oluyor. Yıllardır süregelen bir “yanlışlık” vardı. İçerik üreten TV’ler, üstüne üstlük platformlara ücret ödüyorlardı. Tüm dünyada ise farklıydı. Yayıncılar, platformlardan ücret alıyordu.

Şimdi ise bu durum, dünyaya uygun bir şekilde değişiyor.



TV kanalları, “kesin” olarak niteledikleri bu kararlarını noterden bir ihtarname ile tüm platformlara gönderdiler.

Digiturk dışındaki platformlar da, cevap olarak bu konuda masaya oturmaya hazır olduklarını belirttiler.

Ancak Digiturk’ün bu duruma “şimdilik” yanaşmadığı söyleniyor.



Bu durumda kanallar, yılbaşı itibariyle, kanallarının yayınının Digiturk’ten izlenemeyeceğini açıkça ifade ve ihtar etmiş durumdalar…



Digiturk her ne kadar kabul etmemiş görünse de, Digiturk, Eutelsat’ta olan yayınını Turksat uydusuna çevirip, maliyetleri düşürerek bir anlaşma yolu aradığı izlenimi veriyor.



Dünyada ise aslında “bedava” kanal izleme devri de bitiyor.



Örneğin geçtiğimiz günlerde Ukrayna’da tüm kanallar birleşip bundan sonrasında tüm kanalların ücretli olacağını ilan ettiler. Sonrasında toplum isyan edip, Cumhurbaşkanı da araya girmesine rağmen, karar değişmedi ve bu durumu sonunda herkes kabullendi.

Uçankuş