  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. TV kanalları Dijitürk'e resti çekti

TV kanalları Dijitürk'e resti çekti

TV kanalları Dijitürk'e resti çekti

Artık televizyon kanalları Digitürk platformunda yer almak için para istiyor. Kanalların, ücret ödenmemesi halinde platformdan çekileceğini Digitürk yönetimine bildirdiği öğrenildi.

TV dünyasında her şey sil baştan oluyor. Yıllardır süregelen bir “yanlışlık” vardı. İçerik üreten TV’ler, üstüne üstlük platformlara ücret ödüyorlardı. Tüm dünyada ise farklıydı. Yayıncılar, platformlardan ücret alıyordu.
Şimdi ise bu durum, dünyaya uygun bir şekilde değişiyor.

TV kanalları, “kesin” olarak niteledikleri bu kararlarını noterden bir ihtarname ile tüm platformlara gönderdiler.
Digiturk dışındaki platformlar da, cevap olarak bu konuda masaya oturmaya hazır olduklarını belirttiler.
Ancak Digiturk’ün bu duruma “şimdilik” yanaşmadığı söyleniyor.

Bu durumda kanallar, yılbaşı itibariyle, kanallarının yayınının Digiturk’ten izlenemeyeceğini açıkça ifade ve ihtar etmiş durumdalar…

Digiturk her ne kadar kabul etmemiş görünse de, Digiturk, Eutelsat’ta olan yayınını Turksat uydusuna çevirip, maliyetleri düşürerek bir anlaşma yolu aradığı izlenimi veriyor.

Dünyada ise aslında “bedava” kanal izleme devri de bitiyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Ukrayna’da tüm kanallar birleşip bundan sonrasında tüm kanalların ücretli olacağını ilan ettiler. Sonrasında toplum isyan edip, Cumhurbaşkanı da araya girmesine rağmen, karar değişmedi ve bu durumu sonunda herkes kabullendi.

Uçankuş

Etiketler digiturk tv kanalları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yerli otomobil hayali kuranlara kötü haber! Maliyeti ortaya çıktı
10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatında yayınlanan fotoğraflar
Marmara Üniversitesi’nden ''Erdoğan’ın diploması'' yanıtı
09.05’teki deprem olay oldu! Koordinatları 1938!
AK Partili vekilden tepki çeken Anıtkabir paylaşımı
Piyasalar sert yükseldi! Dolar 9,87, gram altın 587 lira ile rekor kırdı
Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Yaş farkı şaşırttı!
Bu gazeteler ne Atatürk'ü hatırladı, ne de 10 Kasım'ı!
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın sağlık durumunu partneri açıkladı
TBMM'de kıyamet koptu: ''Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun''