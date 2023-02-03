Uğur Dündar'ın acı günü

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından bir süredir hasta olan kız kardeşinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından üzücü bir haber verdi. Dündar, bir süreden bu yana hasta olan kız kardeşini kaybettiklerini belirterek, "Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağolsun" dedi.

OKUYUCULARI VE İZLEYİCİLERİ TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Dündar'ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Okuyucuları ve izleyicileri Uğur Dündar'ın acısını paylaştıklarını belirterek taziye dileklerini iletti.