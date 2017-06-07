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  3. 07 Haziran 2017 16:31

Ünlü gazete turistlere Türkiye'yi önerdi

Ünlü gazete Independent Gazetesi'nin seyahat yazarı Thompson tatil için Türkiye'yi işaret etti.

Ünlü gazete turistlere Türkiye'yi önerdi
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İngiliz Independent Gazetesi'nin seyahat yazarı Emma Thompson'ın, köşesinde "Türkiye'ye tatile gidin" çağrısı turizmcileri sevindirdi.

Türkiye seyahatinin izlenimlerini köşesinde paylaşan Thompson  yazısında, özellikle Fethiye ve çevresinde yer alan Likya Yolu, tarihi Kayaköy,  Pınara Antik Kenti ve doğa sporlarını ön plana çıkardı. Thompson'ın Fethiye'yi  övdüğü yazı, ilçedeki turizmcileri mutlu etti.

 Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl terör olayları ve darbe girişimi  nedeniyle turizmde kötü bir yılın ardından yeni sezondan umutlu olduklarını  söyledi.

Fethiye'nin 55 bin yatak kapasitesiyle yıllık ortalama 1 milyon 250  bin turisti ağırladığını bildiren Uysal, "Bölgeye ağırlıklı olarak İngiliz  turistler geliyor. Fethiye, Babadağ, Ölüdeniz, Kayaköy, tarihi Likya Yolu gibi  ünlü tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Independent yazarı  Emma Thompson'ın köşesinde Fethiye'yi yazması bizleri gururlandırdı ve  sevindirdi." dedi.

Uysal, ilçede çok sayıda yerleşik İngiliz'in yaşadığını ve tatile  gelenlerin de Fethiye'den memnun ayrıldıklarını vurguladı.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı ve otel  İşletmecisi Mete Ay ise İngiliz vatandaşların yanı sıra birçok yabancı ünlünün  Fethiye'yi ziyaret ettiğini, Emma Thompson'ın da köşesindeki çağrının kendisini  çok mutlu ettiğini bildirdi.

Fethiye'nin doğal ve tarihi özellikleri bünyesinde barındıran muhteşem bir ilçe olduğunu belirten Ay, "Emma Thompson gibi bir yazarın Independent gazetesinde 'Türkiye'ye gidin. Hiçbir problem yok. Bu güzelliklerden mahrum kalmayın' tarzındaki yazısı çok gurur verici. İngiltere'de zaten gazeteler ve İngiliz hükümeti Türkiye konusunda güzel reklamlar yapıyor. Bunların artması bizler içi çok önemli." diye konuştu.

Ay, yabancı basında dünyaca tanınan insanların Fethiye'den bahsetmesinin, bölgenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

"ARTIK İNGİLİZLER FETHİYE'NİN BİR PARÇASI OLDU"

Önceki yıllarda emlak fiyatlarının uygunluğunun bölgeye yoğun bir İngiliz göçü yaşanmasına neden olduğunu kaydeden Ay şöyle konuştu:

"Birkaç yıl önce Fethiye'de yaklaşık 5 bin İngiliz yaşıyordu. Yaşlılık  ve sağlıkproblemleri nedeniyle gidenler de oldu ama hala 3 binin üzerinde  İngiliz Fethiye'de yaşıyor. Artık İngilizler Fethiye'nin bir parçası oldu. Kendi  kurdukları derneklerde çocuklar ve sokak hayvanlarına da yardım ediyorlar.  Buradaki ilişkilerimiz çok güzel. Onlar da bu güzellikleri kendi ülkelerinde paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sağlıyorlar."

İngiltere'den tatilini geçirmek için 5 yıldır Fethiye'ye gelen Alan  Charles de Fethiye'nin tarihi ve doğasıyla çok güzel bir yer olduğunu söyledi.  Fethiye'nin tatil geçirmek için mükemmel bir yer olduğunu dile getiren Charles,  "Kimsenin korkmasına gerek yok. Herkes tatilini geçirmek için Türkiye'ye  gelebilir." dedi.

türkiye , turist , tatil , ingiliz gazetesi