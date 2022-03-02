Yeni bir gazete kuruldu! İşte, ilk sayısı

KRT TV ve ANKA'nın da sahibi olan Güneşim Medya, İkinci Yüzyıl adında bir gazete kurdu.

Daha önce birçok gazete ve dergide yöneticilik yapan Özgür Yici, 'İkinci Yüzyıl' adlı PDF formatında yayımlanacak gazetenin ilk provasını yaptı. 'Türk basınına yeni bir soluk getirme' iddiasıyla kurulan gazete, KRT TV ve ANKA Haber Ajansı'nın da sahibi olan Güneşim Medya çatısı altında yayına başladı. e-gazete formatındaki gazetenin, abonelere PDF formatında gönderileceği belirtildi.