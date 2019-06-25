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  3. 25 Haziran 2019 17:30

Yeni Şafak yazarından Erkan Tan'a: ''Paçoz''

A Haber'de sabah programı yapan Erkan Tan'ın kısa bir videosunu yayınlayan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "İşte bu paçozluklar her şeyi mahvetti! Yeter" diye tepki gösterdi.

Yeni Şafak yazarından Erkan Tan'a: ''Paçoz''
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Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, kişisel Twitter hesabından, A Haber'de yayınlanan Sabah Ajansı'nın sunucusu Erkan Tan'ın canlı yayındaki kısa bir anını paylaştı. Yusuf Kaplan Erkan Tan'ın canlı yayındaki ifadeleri için “paçozluk” tabirinde bulundu.

Erkan Tan, dünkü canlı yayında, “Ordu valisine ‘it' diye küfür eden adam İstanbul'un belediye başkanı seçilmiş oldu. Başka yalanları da var. Biz vatandaşlardan gelen isteği arz ediyoruz. Vatandaşlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Erkan Tan'ın bu sözlerini hedef alan Yeni Şafak Yazarı Kaplan, “İşte bu paçozluklar her şeyi mahvetti! Yeter” diye tepki gösterdi.

Ver mehteri ver! Erkan Tan, Ordu Valisi'ni İstanbul'a istedi!Ver mehteri ver! Erkan Tan, Ordu Valisi'ni İstanbul'a istedi!

 

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