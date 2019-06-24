  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 24 Haziran 2019 12:25

Ver mehteri ver! Erkan Tan, Ordu Valisi'ni İstanbul'a istedi!

Hükümete yakın televizyon kanalı A Haber'de sabah programı yapan Erkan Tan, dün Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan İBB Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından skandal bir çağrıda bulundu.

A+ A-

Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı İstanbul seçimi yenilensin kararının ardından seçimi büyük farkla kazanan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun zaferini hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber sunucu Erkan Tan kabullenemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 2 ay arayla 2 kez kazanan Ekrem İmamoğlu'nu yalancılıkla suçlayan Erkan Tan, "Acilen vatandaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler, başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyorum" diyerek çağrıda bulundu.

ibb , ordu valisi , erkan tan , ver mehteri ver
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM