Ver mehteri ver! Erkan Tan, Ordu Valisi'ni İstanbul'a istedi!

Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı İstanbul seçimi yenilensin kararının ardından seçimi büyük farkla kazanan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun zaferini hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber sunucu Erkan Tan kabullenemedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 2 ay arayla 2 kez kazanan Ekrem İmamoğlu'nu yalancılıkla suçlayan Erkan Tan, "Acilen vatandaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler, başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyorum" diyerek çağrıda bulundu.