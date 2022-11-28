Yeni Şafak'ta skandal hata: Erdoğan'ı darbeci yaptılar!

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde yer alan bir haberde skandal bir hata yapıldı. Gazetenin haberine Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan" ifadesi yer aldı.

AK Parti iktidarına en yakın yayın organlarından biri olan Yeni Şafak gazetesi bugün skandal bir hata ile yayına çıktı. Gazetenin bugünkü ( 28 Kasım 2022 Pazartesi ) sayısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir haberi okuyanlar gözlerine inanamadı.

Gazetenin 11'inci sayfasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmesine dair yapılan haberde "Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Mısır lideri Sisi ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı" ifadesi şok etkisi yarattı.

Türkiye ile Mısır arasındaki ikili görüşmelerin devamlılığı konusundaki haberin girişinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan" ifadesi yer aldı.

İşte o skandal hata:

ÖZÜR SAATLER SONRA GELDİ

Yeni Şafak gazetesi, bugünkü sayısında yayınlanan "Darbeci Erdoğan" ifadesi sebebiyle özür diledi. Gazetenin internet sitesinden yapılan açıklamada, ifadenin "silinmesinin unutulması" sebebiyle olduğu belirtildi.

Özür metninde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazetemizin taşra baskısında yayınlanan haberi akşam gelen yeni gelişmeyle gece baskısında güncellenmiştir. Ancak “kopyalama ve yapıştırma” sırasında font bütünlüğünü sağlamak için ilk kelimeyi bırakan sayfa operatörü daha sonra bunu haberden silmeyi unutmuştur. Şehir baskılarında yaşanan bu teknik hata nedeniyle özür dileriz."