Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

2018'den bu yana ''zamlanmayan' milyonlarca emeklinin 1.000 TL'lik bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor.

Bundan 3 sene önce, 2018 yılında uygulanmaya başlayan "emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri" için 2021 yılı ödeme tarihi belli oldu.

2018 yılında 1.000 TL olarak hesaplanan ve o gün bugündür zamlanmayan emeklinin bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. SGK'nın bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce hesaplara yatırmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. ayrıca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor.

Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

3 YILDIR ZAMLANMADI!

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Bayram ikramiyesi: emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine veriliyor.

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANA DA VAR

Mevcut sistemde emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almayı sürdürüyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Bayram ikramiyesine hiçbir şekilde haciz konulamayacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek.

CHP'DEN "1.500 TL OLSUN" TEKLİFİ

2018 yılında 1.000 TL olarak hesaplanan ve geride kalan 3 yılda zamlanmayan emekli bayram ikramiyeleri için CHP "1.500 TL olsun" önerisi getirdi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Saray beslemelerinin yönetim kurulundaki ücretlerini, avroya endekslemeyi biliyorlar. Yandaşların geçilmeyen köprü ve otoyolu ücretlerini, dövize endekslemeyi biliyorlar. Madem öyle, emeklinin de bayram ikramiyesini dolara, avroya endekslesenize. Emekli ikramiyesine üç yıldır zam yapmıyorlar. Hiç mi enflasyon olmadı?" diyerek tepki gösterdi.

CHP'nin teklifinin emekliye 1.500 TL bayram ikramiyesi ödemesi olduğunu belirten Öztrak, "2018’den bu yana 1000 liralık bayram ikramiyesi, enflasyon karşısında eriyip, kuş oldu. 1000 liranın yarısını enflasyon canavarı kaptı götürdü. Biz onun için diyoruz ki; Ramazan Bayramı’nda emekliye en az 1500 lira ikramiye verin. Emeklilerimiz torunlarına bayram harçlığı verebilsin. Çocuğuyla, yalandan da olsa, bir bayram edebilsin." dedi.