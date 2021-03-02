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Kamuda çalışanların mesai saatleri değişti!

Kamuda çalışanların mesai saatleri değişti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı yeni normalleşme adımları kapsamında alınacak tedbirleri içeren genelgeyle birlikte bugünden itibaren kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Covid- 19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' başlıklı genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre; bugünden itibaren kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlamış olacak. Gerektiğinde ise illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecek. Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılanların bu sürede mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personeller, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahallerle kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması için gerekli tedbirler alınacak.

Öte yandan 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin 'Covid- 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelge de yürürlükten kaldırılmış oldu.

Kamuda 60 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılacakKamuda 60 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılacakMemur

 

 

Etiketler kamu çalışma saatleri kamuda çalışma saatleri normalleşme
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