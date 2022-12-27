Memur-Sen zam talebini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ''Memura ek zam talebini dile getirdik. Asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı'' dedi.

Memur ve memur emeklilerine ocak ayında yapılacak zam oranı merak ediliyor.

Milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili önemli bir görüşme gerçekleşti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

Yalçın, Bakan Bilgin'le görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Memura ek zam talebini dile getirdik. Vergi matrahları konusunda huzursuzluğumuz var. Aldığımız ücret geri gidiyor. Matrah kaynaklı aldıkları ücreti kaybediyorlar. Bunu aktarmış olduk. Asgari ücretteki yapılan düzenleme aynı zamanda sahanın okunduğunu ve göründüğünü gösteriyor. Bunun memurlar açısından da aynı şartların geçerli olmalı. Asgari ücretteki artış burada da temel alınmalı. Asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı. Ek zam yapılması zaruret olmuştur. Asgari ücrete iyileştirme sonrası etiketler de değişti. Bakan Bilgin, aralık ayı enflasyonu sonrası bu konuyu belirleyeceklerini söyledi. Vergide ya matrahlar yükseltilmeli ya da vergi sabitlenmeli.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 14'Ü AŞTI

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

ERDOĞAN: "MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞLARINI DA YİNE BU YAKLAŞIMLA YAPACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN: ENFLASYON FARKININ ÜZERİNDE ZAM YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını söylemişti. Bilgin, "Enflasyon ne gerçekleşirse enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan onlara sosyal koruma ilave zammı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.