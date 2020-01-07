Milyonlarca memur isyanda! Zam oranları değişecek mi ?

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam verilmesi memur toplu sözleşmesini yeniden gündeme getirdi. Yıl içinde gelen zamlara ve 2020 yılı yeniden değerleme oranına işaret eden memur konfederasyonları, toplu sözleşmenin “derhal” yenilenmesini istiyor.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Hükümet ile Memur-Sen’in toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşamaması üzerine devreye giren hakem heyeti, memur ve memur emeklilerine bu yıl için sadece yüzde 4+4 zam verdi. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos dönemi enflasyonu ise yüzde 6.49 geldi. Toplu sözleşmeye göre enflasyonun maaş zammını aşan bölümü “enflasyon farkı” olarak ödeniyor. Geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme zammı yüzde 5’ti. Bu nedenle de aradaki yaklaşık yüzde 1.5’lik fark ocaktaki yüzde 4’lük sözleşme zammına eklendi. Bu da memur ve memur emeklisine yüzde 5.5 zam anlamına geliyor. Geçen yılın enflasyonu yüzde 11.8 çıktı. Hükümetin bu yıl için başta vergiler olmak üzere kendi alacaklarına yaptığı yeniden değerleme oranı zammı da yüzde 22.5 oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Enflasyon tahmini tutmayan, teklif ettiği maaş zammı oranı enflasyonu yenmeye yetmeyen bakışın faturası bordrolara yansıyor. Sorunun kalıcı çözümü için ise maaş ve ücret artışında; enflasyon tahminine değil enflasyon tahminlerinin tutmadığı gerçeğine göre hareket edilmeli, enflasyon canavarının değil toplu sözleşmenin yetkili taraflarının iradesi benimsenmeli” dedi.

ANINDA BUHARLAŞTI

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyonun yine memur maaşlarını erittiğine işaret ederek, “2019’da memurlarımız toplamda 2020 Ocak ayıyla sıfır zam almış oldular. Ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen kesim olan kamu çalışanları ve emeklilerimizin zam oranlarının revize edilmesine yönelik olarak bir adım atılması zaruri bir hal almıştır” dedi.

KESK, daha yılın ilk günlerinde ardı ardına gelen zamların yüzde 4’lük maaş artışını çoktan buharlaştırdığını belirterek “Çoktan hükmünü yitiren 2019 yılı ‘toplu sözleşmesi’ derhal yenilenmelidir” açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş de, iktidarı ücret artışlarını “manipüle edilen enflasyona göre değil, gerçek enflasyona göre” belirlemeye davet etti.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu