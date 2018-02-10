Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli değişiklik

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren yiyecek yardımı Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirildi. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SADECE YEMEK VERİLECEK



Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik öngören düzenlemeye göre, devlet memurlarına yiyecek yardımı nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı ile verilemeyecek, sadece yemek verme şeklinde uygulanacak.

YİYECEK YARDIMI



Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılacak.