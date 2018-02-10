Meteoroloji saat verdi ! Yağış geliyor...
Meteoroloji saat verdi ! Yağış geliyor...
Şarbon paniği ! Kesip mahalleye dağıttı...
Şarbon paniği ! Kesip mahalleye dağıttı...
Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli değişiklik
Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli değişiklik
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Çalışanlar dikkat ! Bu yüzden işsiz kalabilirsiniz...
Çalışanlar dikkat ! Bu yüzden işsiz kalabilirsiniz...
Bilim insanlaı insan yumurtası geliştirmeyi başardı
Bilim insanlaı insan yumurtası geliştirmeyi başardı
İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Milyonlarca öğrenciye büyük müjde: Ücretsiz olacak !
Milyonlarca öğrenciye büyük müjde: Ücretsiz olacak !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. 10 Şubat 2018 13:07

Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli değişiklik

Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişiklik ile devlet memurlarına yiyecek yardımı nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı ile verilemeyecek. Söz konusu yardımlar artık sadece yemek verme şeklinde uygulanacak.

Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli değişiklik
A+ A-

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren yiyecek yardımı Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirildi. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SADECE YEMEK VERİLECEK

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik öngören düzenlemeye göre, devlet memurlarına yiyecek yardımı nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı ile verilemeyecek, sadece yemek verme şeklinde uygulanacak.

YİYECEK YARDIMI

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılacak.

para , ödeme , destek , yemek yardımı , memur , yemek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM