Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı.
Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara “sonuc.osym.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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