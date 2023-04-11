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Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara “sonuc.osym.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler kpss tercih sağlık bakanlık
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