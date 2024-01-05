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2023'ün en çok satan otomobil markaları belli oldu

2023'ün en çok satan otomobil markaları belli oldu
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2023 yılına ilişkin satış istatistiklerini açıkladı. İşte 2023'ün satış şampiyonu otomobil markaları...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 2023 yılı otomotiv pazar verileri, İstanbul'da düzenlenen ODMD Gladyatör Ödülleri Töreni'nde açıklandı.

Verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

EBS Danışmanlık Kurucusu Erol Şahin ise ODMD verilerinden yararlanarak, 2023 yılı otomotiv piyasasını şöyle özetledi:

 2023 sonunda otomobil pazarından segmentlerin aldığı pay

Otomobil Pazarının %86 oranı B ve C segmenti alt-orta sınıf araçlardan oluşuyor. Buna göre segmentlerin aldığı pay şöyle listeleniyor:

A Segmenti %0,85 pay ve 8.265 adet,
B Segmenti %32,05 pay ve 309.987 adet,
C Segmenti %56,07 pay ve 542.432 adet,
D Segmenti %7,46 pay ve 72.195 adet,
E Segmenti %2,95 pay ve 28.558 adet,
F Segmenti %0,61 pay ve 5.904 adet

Segment bazlı en çok satanlar

A Segmenti: Kia Picanto, Hyundai İ10, Dacia Spring
B Segmenti: Renault Clio, Hyundai İ20, Opel Corsa
C Segmenti: Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Renault Megane
D Segmenti: Chery Tiggo 8 Pro, Skoda SuperB, Mercedes C Serisi
E Segmenti: Bmw 5 Serisi, Mercedes E Serisi, Audi A6
F Segmenti: Bmw 7 Serisi, Range Rover Sport, Mercedes S Serisi

Hangi yakıt tipi otomobil ne kadar sattı ?

Benzin 646.385 adet ve %66,82 pay
Dizel 133.374 adet ve %13,79 pay
Otogaz 10.599 adet ve %1,10 pay
Hibrit 111.421 adet ve %11,52 pay
Elektrikli 65.562 adet ve %6,78 pay aldı.

2023 yılı sonunda gövde tipine göre otomobil pazarı

SUV-CUV %51,06 pay
Sedan %26,62
Hatchback %20,35
S/W %0,60
MPV %0,43
CDV %0,15
SPOR %0,79

Etiketler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği odmd 2023'ün en çok satan otomobilleri benzinli mazotlu lpg'li elektrikli hibrit suv sedan
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